Escolher um nome para o estabelecimento comercial, as famosas barracas, no Parque do Povo não é uma tarefa fácil de se realizar, porém pode ser uma ótima maneira de usar a criatividade e atrair a atenção dos forrozeiros no Maior São João do Mundo.

Um exemplo disso é a barraca ” Descubra Pub”, do empresário Rodrigo Fernando, 40 anos, que há 3 anos oferece drinks de variados sabores e caipiroscas com preços acessíveis ao bolso dos consumidores. Ele nos conta de onde surgiu a ideia desse nome. “O Descubra Pub surgiu de uma brincadeira entre amigos. Durante uma roda de bebidas, quando pensei em abrir um comércio, desafiaram-me a dar um nome ao bar”, comenta.

Em seguida, temos a barraca “Mió que tem”, do representante comercial Gean Cleiton, 39. Ele explica que o nome demonstra aquilo que a barraca visa oferecer.

“O melhor atendimento, excelência no que fazemos, há 3 anos. Lá você pode encontrar uma variedade de bebidas e deliciosos drinks, como o “Alagoa azul”, pioneiro da barraca, além do lançamento deste ano, o “Matutinho”, feito de paçoca, e o “Nevadinho”, produzido com gelo de sabor, que são sucesso no Parque do Povo”, descreve.

Enquanto isso a “Tu bebe?”, localizada ao lado da pirâmide do Parque do Povo, foi o nome bem sugestivo encontrado por Ailton Oliveira, 31, que está no Parque do Povo há 14 anos trazendo bebidas e histórias marcantes para o público presente. “A pergunta que é constantemente feita àqueles que ingerem álcool e é comum entre as pessoas, daí achei interessante o nome e ficou, aliás oh, Repórter Junino, tu bebe”?, brinca. “Teve um dia que vieram 8 homens que bebiam e um que não, ao final da noite acabou entrando na bebedeira”, relembra o proprietário.

Com o propósito de servir de parada, sendo ponto de encontro, temos a barraca “Pit Stop Junino”, propriedade de Lucinei Cavalcante, 44, representante dos comerciantes do Maior São João do Mundo.

“Fomos evoluindo de uma pequena parada junina para uma grande parada junina, e o povo foi amando e fazendo o sucesso dela há 20 anos. Aliás, não só pelo nome, mas pelo o que oferecemos. Somos pioneiros no Yakisoba, além de oferecer o cachorro-quente nordestino, que lembra o da Alemanha. Temos também café, chocolate quente, empadas e espetinhos”, conta Lucinei, que além de comerciante é também professor de administração.

Outra opção de barraca, é a “Cada mergulho é um flash”, próxima do palco principal. O proprietário Ivanildo Santos, 62, falou da origem do nome. “São 32 anos já com esse nome. Aqui a galera não aceita preconceito, ela é agregadora, aqui entra branco, preto, gay, todo mundo que é um verdadeiro arraso, um flash[…] trabalhamos com caninha com mel, coquetel, caiprifruta”, comenta.

O São João de Campina Grande faz dos comerciantes verdadeiros criadores do seu marketing pessoal, ao escolher nomes sugestivos para manter viva a presença do público, com o uso do bom humor e da criatividade, que são características marcantes do povo nordestino.