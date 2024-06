Uma noite tipicamente junina, que começou com frio e chuva. Mas, com o calor humano de um Parque do Povo lotado e o brilho de grandes atrações. Assim foi a sexta-feira, 07, que abriu o segundo final de semana d’O Maior São João do Mundo.

A animação teve início cedo, no renovado Parque Evaldo Cruz, com apresentações de trios de forró e de quadrilhas juninas; passou pelo coreto; pelo palco cultural; pelas tradicionais ilhas Seu Vavá, Zé Bezerra e Zé Lagoa; e pela Pirâmide Jackson do Pandeiro; sempre com públicos cativos, sendo paradas obrigatórias para os turistas.

O casal Odilon Macêdo Júnior, empresário; e Gabriela Moura de Rezende, dentista, veio do litoral paranaense, da cidade de Antonina, para conhecer o São João de Campina Grande.

“A gente tá aqui pela primeira vez. Viemos pra conhecer a cultura local, os trios de forró, as quadrilhas. Estamos encantados com isso tudo aqui. Vocês estão de parabéns”, disse Odilon, ao observar as ilhas de forró. “Escolhi vir para a Paraíba comemorar meu aniversário de 50 anos nessa linda festa. Estou muito feliz”, complementou Gabriela.

Até chegar ao Arraial Hilton Motta, um verdadeiro passeio por várias boas atrações. Mas, foi no Palco Principal do Quartel General do Forró, onde o público se concentrou, com os shows começando às 19h. A primeira atração a subir no palco foi Jeferson Arretado, que, com categoria, começou a aquecer a noite para o que viria pela frente. A Banda Encantus ajudou a manter a chama, literalmente encantando com muito forró.

A terceira e aguardada atração da noite foi a cantora amazonense Márcia Fellipe. A Fenomenal, como é carinhosamente chamada, fez um verdadeiro desfile pelos grandes sucessos da sua carreira. “Tem Quatro Sorrisos, Ponto de Partida, Não Quer Tem Quem Queira. São tantas, eu sou suspeita pra falar”, disse a cantora, sorrindo, ao comentar sobre o setlist do show.

O público já estava totalmente envolvido pela atmosfera festiva, quando a principal atração da noite subiu ao palco. Uma energia que também, contagiou o Embaixador, em mais uma noite d’O Maior São João do Mundo.

O show de Gusttavo Lima cumpriu o que já era esperado. Um espetáculo que fez todos dançarem e cantarem, ao som de novos e antigos sucessos. No repertório, canções como “Bloqueado”, “Fala Mal de Mim” e “Cem Mil”; e as novas “Canudinho” e “Compensa”, dentre outras. “Feliz demais em estar aqui. Amo essa cidade, era pra eu ter nascido aqui. Mas, eu moraria aqui fácil. Uma cidade que tem tudo, que vem crescendo absurdamente”, afirmou o cantor, em entrevista durante a transmissão do evento ao canal Sua Música.