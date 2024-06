São João de Campina Grande ao vivo: assista aqui

Já começou mais uma noite de festa em Campina Grande, terra do Maior São João do Mundo.

Eis as atrações no palco principal do Parque do Povo:

Guilherme Dantas

Vicente Nery

Felipe Amorim

Nattan

Assista aqui a transmissão oficial do evento:

https://www.youtube.com/watch?v=RLIXh-UM28o

