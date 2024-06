A noite deste sábado (8), no palco principal do Parque do Povo, será de estreia do cantor cearense Guilherme Dantas. Depois dele, haverá o popiseiro de Felipe Amorim, Vicente Nery e o forró pop de Nattan.

No Parque do Povo ainda haverá a programação do Palco Cultural, as três ilhas de forró e o coreto, que está na entrada do Parque Evaldo Cruz. Um dos atrativos desse novo parque é a fonte luminosa, que tem atraído muitos visitantes. O horário dos espetáculos das águas, com duração de 30 minutos, são às 17h30, 19h30, 21h e 23h, até a última noite em 30 de junho.

O Maior São João do Mundo 2024 seguirá sua 11ª noite das 33 que completam a festa este ano.

Horários

Parque do Povo: segunda a sexta: 17h/ sábado, domingo e feriado: 16h;

Ilhas de forró, Palco cultural e Pirâmide: a partir das 18h;

Palco Principal: a partir das 19h;

Coreto: a partir das 21h.

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Forró da Serra

Trio Triângulo de Ouro

Trio Xamego Nordestino

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Papa Capim

Trio Esperança

Trio Serginho do Acordeon

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio Kessy Lima

Trio Luka da Paraíba

Xote Estilizado

Programação Palco Pirâmide

Hugo Sanfoneiro

Festival de Quadrilhas Juninas- Etapa Agreste

Programação do Palco Cultural

Diogo Cirne

Diego Santana

Amazon

Programação Palco Principal

Guilherme Dantas

Vicente Nery

Felipe Amorim

Nattan

Coreto

Canário e Caetano.