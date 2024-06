Assista aqui ao vivo ao Momento Junino da TV Borborema

As atrações deste sábado do programa Momento Junino, da TV Borborema (canal 9.1) de Campina Grande prometem: Trio Forró do Bom, Roberto Silva, Banda Cascavel e Brasas do Forró.

O programa será realizado hoje no Quadrilhódromo do Parque do Açude Novo.

Assista ao vivo aqui:

