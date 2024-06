São João de Campina Grande ao vivo: assista aqui

O segundo final de semana da edição de 2024 do Maior São João do Mundo, em Campina Grande, começa no Parque do Povo, nesta sexta-feira, tendo o cantor Gusttavo Lima como a mais aguardada atração.

Eis as demais atrações:

Jefferson Arretado

Banda Encantus

Márcia Felipe

O show já começou. Acompanhe a transmissão oficial ao vivo aqui e agora:

