A Energisa está preparada para garantir o fornecimento de energia durante o Maior São João do Mundo, que acontece no Parque do Povo em Campina Grande, de 29 de maio a 30 de junho deste ano.

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta sexta-feira (7), o coordenador de operações da Energisa Borborema, Renan Menezes, explicou os detalhes da operação de fornecimento individualizado para as barracas que estão dentro e fora do quartel general do forró.

Conforme explicou Renan, os comerciantes do PP têm ligações individuais realizadas de acordo com as necessidades.

– No Parque do Povo, temos barraqueiros internos e externos. Fazemos reuniões para saber a localização deles e ver o ponto de atendimento mais próximo. Após isso, fazemos as ligações individuais de energia de cada barraca. Os comerciantes informam quais eletros vão utilizar, se é geladeira, forno, e então a ordem de ligação de energia é emitida. Somando os pontos dentro e fora do Parque do Povo, temos em média 300 ligações de energia – completou.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

