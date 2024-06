Momento Junino deste sábado acontece no Parque Evaldo Cruz

Neste sábado (8), acontece o sexto evento desta edição do Momento Junino, conhecido como patrimônio cultural e imaterial do estado da Paraíba.

A programação, que promete não deixar ninguém parado, conta com as atrações: Trio Forró do Bom, Roberto Silva, Banda Cascavel e Brasas do Forró.

A banda cearense Brasas do Forró, conhecida como “máquina quente do sucesso”, foi fundada em 1989 por Ivanildo Façanha Moreira, com um estilo único e inovador de misturar o forró com o “vaneirão”, estilo de banda típico no Rio Grande do Sul.

Essa não é a primeira vez que a banda se apresentará no Momento Junino. Com vários álbuns lançados ao longo dos anos e músicas que são sucesso até os dias atuais, presente em quase todas as edições do Momento Junino, a relação da banda com o programa só se fortalece a cada edição.

Neste sábado, o programa também contará com o retorno do cantor Zé Ailton, que estava afastado dos palcos por orientação médica.

Com a mistura do vaneirão com o forró romântico, o cantor Roberto Silva promete levar muita música para maltratar os corações apaixonados. Natural do município de Arara, na Paraíba, com 18 anos de carreira, o artista já passou pelas bandas Fogo de Menina, Gata da Noite, Blitz do Forró e Forró Maliciar. Atualmente, ele segue com carreira solo.

A pernambucana Banda Cascavel conta com mais de 20 anos de carreira, conhecida como o veneno do forró.

O repertório passeia por diversos estilos musicais, do forró romântico ao estilizado. Além disso, uma das novidades da banda no programa este ano é a participação da nova vocalista, Rosy Martins, que promete animar o Quadrilhódromo do Açude Novo junto com os cantores Débora e Isaías.

A partir do meio-dia, direto do Quadrilhódromo do Parque do Açude Novo, com transmissão pela TV Borborema, através do canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.