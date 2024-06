Nesta quinta-feira (6), as atrações no palco principal do Parque do Povo, em Campina Grande, ficaram por conta de Ramon Schnayder, Toque Dez, Pedro Sampaio e Manu Bahtidão (foto).

Por volta das 18h30, quem abriu a noite de shows foi o cantor campinense Ramon Schnayder. Ele animou o público com sua mistura de ritmos vindos do forró e do sertanejo universitário, uma fusão de gêneros musicais que caiu no gosto do povo. Canções como “Vai rolar lindo”, “Minha Neguinha”, fizeram parte do seu repertório, no Quartel General do Forró.

Em entrevista, o cantor falou da sensação indescritível de estar mais uma vez no palco no Maior São João do Mundo: “A gente quer externar o que sente, mas não dá, é muito maravilhoso sentir tudo isso aqui. E não importa se no início num horário mais cedo, vendo o povo chegar, ou mais lotado, o sentimento não se mede, não se explica, é muita alegria, muito carinho”, comenta.

Após ele, vindo de Serrinha, na Bahia, e trazendo o arrocha, o cantor Milsinho Toque Dez fez a animação do público presente. Imerso no romantismo que o ritmo possui, ele comentou, após o show, a expectativa de voltar a Campina Grande com sua música: “É o que mais quero é voltar aqui para levar muito arrocha pra esse povo”.

A terceira atração foi a paraense Manu Bahtidão, conhecida nacionalmente pela música “Daqui para frente”, lançada em 2023, em parceria com Simone Mendes. Manu expressou sua gratidão à população paraense por ter acreditado nela e “ser a sua maior incentivadora”. Dona de uma voz forte e imponente, saiu da zona de conforto e animou o público também com um tradicional forró.

Para fechar a noite com chave de Beats, o palco principal recebeu Pedro Sampaio.

Pedro do Espírito Santo Sampaio é DJ, compositor e cantor. O carioca segue embalando os mais diversos hits na internet. É dono do hit “Ploc ploc”, que além de uma batida envolvente, conta com a participação da atriz Deborah Secco, em seu videoclipe. Além dessa, a música “Cavalinho”, que não pode faltar no show, já conta com mais de 29 milhões de visualizações no Youtube, após 4 meses de lançamento.

Pedro Sampaio não deixou de mostrar seu entusiasmo ao estar no Maior São João do Mundo e também falou em coletiva de imprensa sobre a mistura de ritmos: “O Brasil é um dos países mais ricos musicalmente. […] tudo que é ritmo brasileiro eu mexo”. Posteriormente, vimos essa mistura em cima do palco, onde o cantor trouxe além do funk, a música “Pagode Russo”, de Luiz Gonzaga e outros hinos do forró.

O palco do Maior São João do Mundo segue com uma programação recheada. Nesta sexta-feira (7), Campina Grande receberá o “embaixador” Gusttavo Lima, Márcia Fellipe, Banda Encantus e Jefferson Arretado.

*Repórter Junino – Reportagem: Lúcio Lima e Eduarda Queiroz/ Fotografia: Elisa Bernardo/ Editoria: Gabryele Martins