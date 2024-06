A grande movimentação registrada no primeiro final de semana d’O Maior São João do Mundo superou todas as expectativas, reafirmando a importância do evento não apenas para o segmento cultural, mas também para o setor produtivo de Campina Grande. Quem atesta são os comerciantes instalados nos parques do Povo e Evaldo Cruz. A temporada 2024 dos festejos juninos da cidade Rainha da Borborema foi iniciada na quarta-feira (29) e se estenderá até o próximo dia 30.

Em toda a extensão do Parque do Povo e Parque Evaldo Cruz, estão instalados 42 quiosques, 12 restaurantes e 125 barracas, para comercialização de comidas, bebidas e artesanatos. Além disso, 150 ambulantes de bebidas e 97 de produtos diversos, como pipoca, milho e algodão-doce, foram credenciados para atender o público.

Comercializando no Parque do Povo há sete anos, Irailda de Melo, proprietária do estabelecimento Barril, celebrou os excelentes resultados da primeira semana da edição 2024 e salientou a alta expectativa para os próximos dias.

“Era o que a gente estava esperando, a festa está muito bonita, muita gente, a organização 100%, não deixa a desejar em nada. Para os próximos finais de semana, já estamos estocando muita mercadoria porque sabemos que agora vai chegar a parte dos turistas, que é onde traz um resultado muito grande para a cidade em si. Só nessa primeira semana, o lucro foi muito além do esperado. Nota mil para essa edição”, declarou.

Pelo segundo ano consecutivo, Tiago Rocha, dono do Brasas Burgue, afirmou que cerca de 250 pessoas passaram pelo seu estabelecimento durante os cinco primeiros dias que marcaram o início da edição de 41 anos d’O Maior São João do Mundo.

“Pra mim foi ótimo. O dia que eu mais vendi foi no sábado, cerca de R$ 4 mil. Só ao longo dos cinco dias, cerca de 250 clientes estiveram aqui. Essa questão da nova estrutura também foi superpositiva, e nós já estamos nos preparando para os próximos dias, preparando estoque e fornecimento, pois a gente já sabe mais ou menos como vai ser”, disse.

Presente no Parque do Povo há oito anos, o Temaki Express se apresenta como opção de cozinha oriental, mostrando que o São João de Campina Grande é diversificado também em se tratando de culinária. Ryane Karoline, funcionária do estabelecimento, comemora os bons resultados.

“Muito movimento, a galera superanimada e está com tudo. As vendas foram muito acima das nossas expectativas. A organização está perfeita, o novo layout aumentou o público, com isso cresceu nossas vendas. Está tudo maravilhoso. Essa nova estrutura proporcionou um grande movimento, tanto é que nos cinco primeiros dias atendemos cerca de 500 pessoas”, declarou.

“A primeira semana d’O Maior São João do Mundo 2024 foi um grande sucesso, que combinou, além de um novo layout mais amplo e confortável, muita segurança, organização e uma programação rica em cultura e entretenimento. Com um começo tão promissor, a expectativa é que as próximas semanas continuem atraindo multidões e fortalecendo ainda mais a tradição junina de Campina Grande”, disse o secretário chefe de Gabinete e coordenador de Comunicação da Prefeitura, Marcos Alfredo Alves.