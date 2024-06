Gusttavo Lima, Márcia Felipe, Banda Encantus e Jefferson Arretado, entre outros artistas, fazem a animação desta sexta-feira n’O Maior São João do Mundo, no Parque do Povo.

Além dos artistas, outras programações estão espalhadas pelo Quartel General do Forró. Confira:

PARQUE DO POVO

07/06

Horários

Parque do Povo: Segunda a Sexta: 17h/ Sábado, Domingo e Feriado: 16h

Ilhas de forró, Palco cultural e Pirâmide: a partir das 18h

Palco Principal: a partir das 19h

Programação Ilha Seu Vavá

Forró para Recordar

Trio Xaxado

Trio Palmeira

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Forró Show

Trio Meteoro

Trio Forrozão Sem Frescura

Programação Ilha Zé Bezerra

Trio som de nois

Trio Magnatas do Forró

Trio Vaqueirama

Programação Palco Pirâmide

Trio Lúcia Lemos

Apresentações Culturais

Renatinha Furacão

Mister Jô e Forró Arretado

Programação do Palco Cultural

Fofin do Acordeon

Clarissa e Micaelle

Capilé

Programação Palco Principal

19h

Jefferson Arretado

Banda Encantus

Márcia Felipe

Gusttavo Lima