A loja Túlio Bicicletas está promovendo um passeio ciclístico junino neste domingo, 9, com o tema “Forró Bike”. O evento, que terá início pela manhã, reunirá ciclistas de todas as idades para um trajeto divertido e animado pelas ruas da cidade.

O Forró Bike terá como ponto de partida a loja Túlio Bicicletas, localizada próximo à Feira de Flores, no centro da cidade. De lá, os ciclistas seguirão, até o Eco Parque Tamanduá. No caminho, haverá uma parada especial na Vila Sítio São João, onde os participantes poderão aproveitar a decoração junina e curtir um forró pé de serra.

Além do trajeto cênico e da parada na Vila Sítio São João, os ciclistas serão animados por um trio elétrico com a cantora Lucimar, que dará o tom do forró, enquanto brindes e sorteios serão distribuídos durante o evento. O grande prêmio do sorteio será uma bicicleta, oferecida pela loja Túlio Bicicletas.

As inscrições para o Forró Bike podem ser feitas antecipadamente na loja ou no dia do evento, na concentração. Para se inscrever, basta doar um quilo de alimento não perecível.