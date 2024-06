Festival Estrelas – Agreste abre competições de quadrilhas

Animação, emoção, cores e muito brilho foram os sentimentos que tomaram conta do Festival Estrelas – Agreste, evento que abriu a temporada de competições das quadrilhas juninas n’O Maior São João do Mundo na noite desta quinta-feira, 06.

O Festival, que é promovido pela Associação das Quadrilhas Juninas de Campina Grande (Asquaju), com o apoio da Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), aconteceu no Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz, mais um espaço amplo, pensado e reformado pela gestão municipal para atender as festividades e a população da Rainha da Borborema.

A noite das Estrelas teve a participação de 16 quadrilhas de cidades do Agreste, que competiram nas categorias “Rainha Diversidade”, “Casal Junino”, “Casal de Noivos” e “Rainha”. Os participantes esbanjaram beleza e desenvoltura, além de muito talento nas apresentações.

A mesa de jurados da noite foi composta pelo ativista cultural Jandir Souto; a professora e coreógrafa Roberta Soares; o professor e bailarino Rodrigo Paz; a professora e bailarina Giseli Sampaio e a artista e ativista cultural Joana Marques, que avaliaram tecnicamente os espetáculos.

Aline Silva, que competiu na categoria “Rainha Diversidade” pela junina Terra dos Fortes da cidade de Taperoá, destacou a importância cultural de estar participando do Festival das Estrelas, frisando que sempre sonhou em estar em uma competição durante O Maior São João do Mundo.

“É a minha primeira vez no Festival Estrelas – Agreste. O São João de Campina Grande é um marco histórico para nós paraibanos e competir aqui é um sonho. A sensação é de gratidão”, explanou Aline, que venceu na categoria.

Marcela Silva e Rafael Silva, da junina Cheiro de Malícia da cidade de Massaranduba, competiram como “Casal Junino” e comentaram sobre toda a preparação para o Festival.

“É muito gratificante estar aqui. São meses de preparação para fazermos um bom espetáculo, para representar não só a nossa junina, mas a nossa cidade”, destacaram os jovens, que ficaram em terceiro lugar na categoria “Casal Junino”.

Veja a classificação:

Rainha Diversidade

1 Terra dos Fortes

2 Só Pra Você

3 Rosas de Ouro

Casal Junino

1 Malícia de Menina

2 Chamego Medonho

3 Cheiro de Malícia

Noivos

1 Arriba Saia

2 Carcará

3 Cheiro de Malícia

Rainha

1 Arriba Saia

2 Malícia de Menina

3 Terra dos Fortes.