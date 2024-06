Cavalgada Junina 2024 será realizada na manhã deste sábado

Com concentração a partir das 9h, em área ao lado da Estação Velha, a já tradicional Cavalgada Junina percorrerá várias avenidas e nas ruas centrais de Campina Grande, na manhã deste sábado, 8.

Sob coordenação do Clube do Cavalo Mangalarga da Paraíba, vinculada à Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo da Raça Mangalarga – ABCCRM, a Cavalgada Junina 2024, a 9ª edição do evento, que conta com o apoio cultural da Prefeitura de Campina Grande, terá a participação de 100 cavaleiros e amazonas.

Local: Concentração, saída e dispersão na Estação Velha

Data: Sábado (08/06)

Horário: 9h às 13h