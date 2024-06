Recicla São João ultrapassa 13 toneladas de resíduos coletados

O Maior São João do Mundo, realizado pela Prefeitura de Campina Grande, atingiu sua primeira semana de festa e com muitos avanços dentro do Projeto Recicla São João, que é uma iniciativa pioneira do governo municipal, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), que desde 2016 realiza os serviços de coleta seletiva durante a realização das festas juninas.

Cinquenta e cinco catadores se revezam todos os dias na coleta, tanto no Parque do Povo, como nos Distritos que recebem os forrozeiros. Todo material é levado para um galpão localizado na alça sudoeste, onde é separado por vários profissionais objetivando chegar ao destino final, que são as indústrias de reciclagem da cidade. Cada resíduo tem um destino de acordo com o tipo.

De acordo com o Secretário da Sesuma, Sargento Neto, mais de treze toneladas já foram recolhidas em sete dias de festa e levadas para a triagem.

“A reciclagem promove a sustentabilidade, promove a economia circular, gerando emprego e renda, ajudando também na preservação do meio ambiente. Esses resíduos deixam de ir para locais inadequados, retornando para o ciclo produtivo e serem utilizados como matéria prima na produção de novos produtos. Nos primeiros sete dias, já conseguimos alcançar treze toneladas e meia, um aumento em relação ao São João do ano passado”, explicou Sargento Neto.

A expectativa da Coordenação do Recicla São João é que a meta do ano passado possa ser ultrapassada em pelo menos 10% durante os 33 dias de festa.

“É com muita alegria que a gente traz esse resultado de 13,5 toneladas em apenas uma semana. Sabemos que é fruto de um trabalho intenso, tanto por parte da Sesuma que promove todo o planejamento e fiscalização, como também dos catadores que estão diuturnamente realizando esse trabalho de coleta seletiva em tempo real, tanto no Parque do Povo, como nos distritos. A nossa expectativa é que até o término do evento, a gente consiga atingir 65 toneladas para serem destinadas corretamente, contribuindo para a preservação do meio ambiente, dos recursos naturais e gerando mais emprego e renda para esses profissionais”, disse Rafaela de Oliveira, coordenadora do Recicla São João.

Vale salientar que todo trabalho está sendo feito por quatro empreendimentos de catadores de Campina Grande que fazem a reciclagem durante o maior evento turístico do Estado. As cooperativas Catamais, Arensa, Cavi e Cotramare disponibilizaram seus catadores para a coleta de 2024.

Este ano, a renda individual deve fechar em R$ 3 mil, considerando que a prefeitura está pagando R$ 1.412, e a comercialização dos materiais está sendo ainda maior.