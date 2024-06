Confira a programação de hoje d’O Maior São João do Mundo

As tradicionais danças populares começam a se apresentar no Maior São João do Mundo nesta quinta-feira (6). O Festival de Estrelas Juninas – etapa Agreste, no novo Pátio de Eventos, no Parque Evaldo Cruz apresentará 16 grupos.

Haverá ainda três grupos folclóricos, nesta noite, na Pirâmide do Parque do Povo. Os shows do Arraial Hilton Motta, serão o axé retrô do paraibano Ramon Schnayder, o pop eletrônico de Pedro Sampaio, o tecnomelody da alagoana Manu Bahtidão e o arrocha da banda baiana Toque Dez.

Há ainda as programações dos outros palcos, Cultural, ilhas e coreto, além da visitação ao Parque Evaldo Cruz como uma extensão do Parque do Povo, pela nova ponte, e à fonte luminosa.

O espetáculo das águas na fonte é o novo atrativo do MSJM, funcionando das 17h às 00h. O horário dos espetáculos, com duração de 30 minutos, são às 17h30, 19h30, 21h e 23h, até a última noite em 30 de junho.

O Maior São João do Mundo 2024 seguirá sua nona noite das 33 que completam a festa este ano. Veja a programação desta noite de quinta-feira dos palcos do evento:

Palco Principal – a partir das 18h20

Ramon Schnayder

Toque Dez

Manu Bahtidão

Pedro Sampaio

Palco Cultural – a partir das 18h

O Rei dos Cornos

El Falcone

Gabriel Magnata

Pirâmide – a partir das 18h

Cipó de Aroeira

Grupo Desmaia no forró

Grupo As Cangaceiras (João Pessoa-PB)

Grupo Fios de Prata (Santa Cecília-PB)

Gutiery Santos

Márcio Queiroz

Pátio de Eventos – a partir das 19h

Rosas de Ouro

Explosão da Paixão

Malícia de Menina

Chamego Medonho

Paixão Junina

Mandacaru

Terra dos Fortes

Arriba Saia

Uma família em missão

Cheiro de Malícia

Sanfoninha

Filhos do Sertão

Serra Bonita

Arraiá de Fagundes

Carcará

Só pra você

Ilhas – a partir das 18h

Seu Vavá

Trio Papa Capim

Trio Forró da Boa

Trio e Tome Xote

Zé Lagoa

Trio Vixe Maria

Trio Nota 10

Trio Xamego Nordestino

Zé Bezerra

Trio Amados do Forró

Trio Herdeiros do Forró

Trio Raí Bezerra

Coreto – a partir das 21h

Yrapuru da Saudade e Sabiá da Paraíba