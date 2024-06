São João na Rede 2024 leva shows de forró para 12 cidades

Aquinta edição do São João na Rede, ação itinerante do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB) em parceria com a Associação Cultural Balaio Nordeste, começa neste sábado (8).

O evento ocorre ao longo de 12 dias, entre 8 e 19 de junho, com shows diários sempre em um município paraibano diferente.

O objetivo é preservar o forró enquanto expressão cultural e dar oportunidade para que mestras e mestres de cultura ligados ao ritmo tenham espaço para fazer circular a sua música.

O São João na Rede começa em Sapé e depois passa por Umbuzeiro, Serra da Raiz, Damião, Puxinanã, Assunção, Mãe D’água, São José de Princesa, São José de Caiana, Nazarezinho, Poço Dantas e Brejo dos Santos.

Uma estrutura da Secult-PB vai percorrer esses municípios e a cada dia montar um espaço para a realização dos shows, que acontece sempre de forma gratuita para a população local.

Lançado em 2020, dentro de um projeto emergencial para dar suporte aos artistas ligados ao forró durante a pandemia de Convid-19, o projeto ocorre desde então sempre no mês de junho.

Em 2022, aconteceu a primeira edição em formato híbrido e, desde o ano passado, o evento passou a ser totalmente presencial, privilegiando ainda mais o intercâmbio cultural e o contato da classe artística com o público.

“O São João na Rede é uma forma que é ao mesmo tempo simples e eficiente de manter viva as festas de São João nos pequenos municípios e dar espaço aos forrozeiros que fortalecem o ritmo ao longo dos anos. Não raro, identificamos artistas que têm uma caminhada de várias décadas com o forró, mas que andavam sem espaço nas grandes festas. Então o que promovemos é um resgate do forró tradicional”, explica Pedro Santos, secretário de Estado da Cultura da Paraíba.

Já Joana Alves, que é presidente-fundadora da Associação Cultural Balaio Nordeste e presidente do Fórum Nacional de Forró de Raiz, destaca o processo de salvaguarda do forró que é possível de se fortalecer com eventos como esse, ressaltando também a ideia de se afastar dos municípios que já realizam as grandes festas de São João e de dar centralidade a localidades menores. “É justamente isso o que me atraiu desde a primeira edição”, enfatiza.

Ela explica que isso é fruto de muita sensibilidade da gestão estadual, que olha para a cultura de uma forma geral e para o forró de forma mais específica com muito cuidado, com muita atenção aos artistas mais velhos.

“Com o Forró na Rede, a gente está resgatando, levando de volta ao palco, mestras e mestres que estão na casa dos 70 ou 80 anos, que ainda tocam sanfona, mas que estavam há muito tempo afastados das apresentações musicais. Então, muitas vezes, nós devolvemos a dignidade a esses artistas”, completou.

A cada dia, acontecem entre duas e quatro apresentações, sempre privilegiando o forró pé-de-serra e expressões mais tradicionais do ritmo.

Alguns artistas paraibanos mais conhecidos também foram convidados para as apresentações nos diferentes municípios paraibanos.