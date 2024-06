Prefeito faz avaliação positiva dos primeiros dias de São João

Em entrevista à Rádio Caturité FM nesta quarta-feira (05), o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), fez uma avaliação dos primeiros dias da edição 2024 do Maior São João do Mundo, destacando os impactos econômicos e estruturais do evento.

Bruno Cunha Lima destacou a organização e o impacto econômico positivo da festa que começou no dia 29 de maio e vai até 30 de junho.

– Em geral, fazendo uma avaliação dos primeiros dias, tivemos um encontro com os órgãos da prefeitura, as pastas envolvidas na gestão da festa, e a avaliação é extremamente positiva. A ampliação teve um impacto não só de espaço como também econômico, de geração de emprego – afirmou.

Apesar da avaliação positiva, o prefeito reconheceu os desafios enfrentados, especialmente em relação à quantidade e localização dos banheiros.

– Com o novo layout, o principal desafio é a quantidade de banheiros e a informação de onde eles estão localizados. As pessoas estão com dificuldade de acesso, então vamos ampliar a quantidade com 70 novos banheiros químicos e estamos vendo a possibilidade de colocar banheiros fora do Parque do Povo – frisou.