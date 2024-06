Um dia para abrir as porteiras da temporada 2024 da Vila Sítio São João, e começar com pé direito, sob as bênçãos de São João, Santo Antônio e São Pedro, mais um ano com muito arrasta-pé. Turistas e visitantes tiveram a oportunidade de conhecer todos os espaços da Vila Sítio São João (Casa de Farinha, Bodega, Engenho, Difusora, Capelas, Ponte, Arraiá do Artesão e outros), e mergulhar nos elementos mais marcantes da cultura nordestina.

Um dos momentos marcantes na abertura das programação de shows, neste domingo (2), foi a apresentação de um teatro imersivo, espetáculo de atores, com figurinos que representam o homem e a mulher do Nordeste, onde os mesmos encenam pequenas situações da cultura nordestina. Dessas apresentações, um dos pontos ápices foi a apresentação no Quadrilhódromo parafuso, onde foi feita uma encenação para o público.

Já na área principal de shows, o Forró de Zé Lagoa, o público, já a partir do meio-dia, arrastou o pé e dançou forró até o anoitecer. Iniciando, o grupo 3 do Nordeste, que há mais de 55 anos toca o autêntico pé de serra, começou os trabalhos. Em seguida, Raynel Guedes, cantando forró e vaquejada, não ficou atrás e colocou todo mundo pra dançar.

A terceira atração, o cantor Toca do Vale tocou grandes sucessos, do início da sua carreira a músicas da atualidade, mesclando o seu bom humor com o carinho do público. E por fim, cantando em sua casa, o cantor e sanfoneiro Luan Estilizado encerrou com chave de ouro.

Próximos shows

E no próximo final de semana, o seu ponto de encontro pra dançar forró, e vivenciar um ambiente que respira cultura nordestina, é na Vila Sítio São João. A partir do meio-dia, as porteiras se abrem, e a sanfona já chama os forrozeiros para arrastar a sola do pé pra dançar.

No sábado (8), a animação tem shows de Eliane, Forrozão Tropykália, Kátia Cilene e Forró Campina. Já no domingo (9), os forrozeiros vão curtir Solange Almeida, Limão com Mel, Sâmya Maia e Jeito Nordestino. Informações e ingressos em @vila_sitiosaojoao