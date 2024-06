A terça-feira, 4, marca o início da programação religiosa d’O Maior São João do Mundo. Quem sobe ao palco principal do Parque do Povo, nesta noite, é o Padre Fábio de Melo. A expectativa é de um grande público, a exemplo de anos anteriores, por conta das caravanas que, historicamente, vêm à cidade para assistir ao show do religioso. A noite terá ainda o show do padre Elson Júnior.

A Prefeitura de Campina Grande e a empresa Arte Produções, realizadora da festa, divulgaram mais uma novidade para esta edição. Em função do perfil de público que deve estar no Parque do Povo às terças-feiras, reservadas aos shows religiosos, os organizadores da festa decidiram autorizar a entrada de pessoas portando bancos de plástico e guarda-chuvas.

A novidade, de acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, visa, mais uma vez, proporcionar um maior conforto para o público que se fará presente nas apresentações de artistas religiosos.

“O objetivo é proporcionar mais conforto ao público desses shows. É sabido que, historicamente, as pessoas mais idosas e até crianças aproveitam apresentações, como a do padre Fábio de Melo, para irem à área de shows. Então, pensando nisso, em todas as terças-feiras de shows religiosos, será proporcionado mais essa opção, além de todas as melhorias que já são de conhecimento do público que frequenta O Maior São João do Mundo”, explicou a secretária Tâmela Fama.