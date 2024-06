Fonte do Parque Evaldo Cruz tem horário ampliado

A Arte Produções e a Prefeitura de Campina Grande anunciaram a ampliação do horário de funcionamento da fonte luminosa localizada no Parque Evaldo Cruz.

A novidade foi implementada a partir desta terça-feira (4), oferecendo mais oportunidades para que campinenses e turistas desfrutem desse atrativo durante O Maior São João do Mundo 2024.

A fonte luminosa funcionará diariamente das 17h às 00h, com espetáculos de 30 minutos programados para os seguintes horários: 17h30, 19h30, 21h e 23h. Essas apresentações prometem encantar os visitantes com um show de luzes e cores, contribuindo para a atmosfera festiva do evento.

A primeira etapa das obras de requalificação do Parque Evaldo Cruz foi concluída na última semana de maio, após meses de revitalização. O parque agora integra o Parque do Povo, um dos principais pontos turísticos e culturais da cidade.

Além da fonte luminosa, o parque oferece uma série de atrações que têm atraído grande público. Entre elas, uma vila gastronômica, uma ilha de forró, um coreto com apresentações de emboladores e um pátio de eventos que recebe espetáculos de dança como parte da programação cultural do São João.

Com a revitalização e ampliação dos horários, a fonte luminosa do Parque Evaldo Cruz se consolida como um dos principais atrativos turísticos de Campina Grande, oferecendo entretenimento de qualidade para moradores e visitantes durante o período festivo do São João.