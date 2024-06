Tradição marca a programação cultural d’O Maior São João do Mundo

O Maior São João do Mundo chegou e com o evento percebemos a alegria e encanto dos que vivem em Campina Grande a experiência da maior festa junina do país e do mundo.

Com uma programação arrojada e para todos os públicos, o evento, que neste ano celebra os 160 anos da cidade Rainha da Borborema, promove e enaltece as tradições do Nordeste.

Uma explosão de cores e belos espetáculos marcaram o Parque do Povo e o novo Parque Evaldo Cruz, com atrações culturais promovidas pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult).

Atrativo para campinenses e turistas, que se encantaram com as mais diversas apresentações, a programação cultural proporcionou ao público muita dança, com xaxado, baião, xote, entre outros ritmos, através de grupos folclóricos, quadrilhas juninas, além dos alunos de dança do Centro Cultural Lourdes Ramalho.

A programação começou na quinta-feira, 30 de maio, e foi até este domingo, 2 de junho, no coração do Parque do Povo: a Pirâmide.

Grupos como Mulheres Arretadas, Raízes, Ariús, Caetés, Acauã, Tropeiros da Borborema, Studio de Dança Classe A e o Ballet Folclórico Sisais passaram pelo local, deixando o público envolvido e admirado com a beleza das apresentações.

A Pirâmide também foi palco pelos mais lindos espetáculos promovidos pelas quadrilhas juninas Moleka 100 Vergonha e Arraiá do 40, que levaram cores, brilho, e coreografias inovadoras que animaram os presentes deixando todos maravilhados.

O Parque Evaldo Cruz não ficou de fora das apresentações culturais. No final de semana, sábado e domingo, o Pátio de Eventos recebeu o Ballet Folclórico Sisais, Arraiá das Marias, Studio de Dança Classe A e também a Quadrilha Expressão Junina, com muita dança e cultura para as pessoas que visitavam o mais novo cartão postal da cidade.

E o Pátio de Eventos do Parque Evaldo Cruz também recebeu várias apresentações de dança, realizadas pelos alunos do Centro Cultural Lourdes Ramalho, como as folclóricas, ballet regional, xote, entre outros ritmos que são fomentados na maior escola de arte-educação da Paraíba.