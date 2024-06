São João: mais de 50 toneladas de resíduos sólidos coletados

Desde a abertura dos festejos d’O Maior São João do Mundo 2024, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), vem realizando diariamente um intenso trabalho de coleta de resíduos no Parque do Povo e também em todos os distritos que estão envolvidos com a festa junina.

O trabalho de coleta de lixo urbano, diurno e noturno, é realizado por uma equipe composta por mais de 200 agentes de limpeza, que se revezam em turnos, garantindo que tudo esteja limpo para o dia seguinte.

O diretor do Departamento de Limpeza Urbana (Delur), Jomeres Tavares, informou que mais de 50 toneladas de resíduos sólidos já foram recolhidos nos cinco primeiros dias de festa.

“Até o momento já foram coletadas 54,57 toneladas de resíduos sólidos no Parque do Povo, que recebeu grandes públicos da abertura da festa, no dia 29 de maio, até este último domingo dia 02 de junho”, explicou Jomeres.

Este número, conforme dados do Delur, é 20% maior do que o registrado no mesmo período do São João de 2023, quando foram coletadas 45 toneladas de resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos.

Isso sem contabilizar os dados do Recicla São João. A expectativa é de que esse quantitativo venha aumentar ainda mais, com maiores públicos nos próximos dias, principalmente no período de 20 a 30 de junho, ápice do evento em Campina Grande.

Além de toda essa coleta, os agentes de limpeza também higienizam o Parque do Povo e ruas próximas da festa, todos os dias, com a lavagem realizada através de carros-pipas. Esse procedimento ocorre logo após o encerramento do último show, entre a madrugada e o início de cada manhã.