No encerramento do primeiro final de semana da temporada 2024 d’O Maior São João do Mundo, a programação deste domingo (2) contou com shows de Bonde do Brasil, Iguinho e Lulinha, Zé Vaqueiro e Henry Freitas no Arraial Hilton Motta.

Reunidos, os artistas garantiram espetáculos que atraíram o maior público desta edição, segundo o Corpo de Bombeiros, um total de 62.302 pessoas com acesso gratuito, fora o público da área privada.

Por medida de segurança e considerando o fluxo de pessoas, houve um momento de fechamento do portão da rua Sebastião Donato, mas logo em seguida voltou a abrir.

O primeiro show que o público pôde assistir foi o da banda paraibana Bonde do Brasil, formada em 2011.

O grupo rapidamente ganhou popularidade no cenário musical nordestino com seu estilo dançante e letras românticas, que misturam elementos tradicionais do forró com influências modernas.

“O São João para nós nordestinos é um festa importante demais. Estar aqui em Campina Grande é gratificante demais”, declarou a vocalista Mylenne Oliveira.

Em seguida subiu ao palco do Quartel General do Forró a dupla sergipana Iguinho e Lulinha.

Pela segunda vez n’O Maior São João do Mundo, a dupla mescla o movimento da música eletrônica com a toada de vaquejada do Sertão do Sergipe.

“Nós somos sempre muito bem recebidos, e nós ficamos muito felizes com o carinho de todos de Campina Grande”, afirmou Lulinha.

A penúltima atração do Parque do Povo ficou a cargo de Zé Vaqueiro. Natural de Ouricuri, interior de Pernambuco, o hit mais aguardado de 2024, para os mais de 57 shows entre junho e julho, é o “Maravilhosa”, que já alcançou o TOP 1 nas plataformas de streamings.

“O forró passa por várias gerações, desde Luiz Gonzaga. O forró tem várias vertentes, o piseiro, o xaxado e o baião. Cada um tem seu estilo, mas todos nós vamos cantar o forró”, afirmou.

Fechando a última noite do primeiro final de semana d’O Maior São João do Mundo, o cantor Henry Freitas levou o público a fazer coro.

Dono de canções como “Vai Sentar” e “Agora Chora”, o também pernambucano saudou Campina Grande com um repertório envolvente.

A quadrilha junina Moleka Sem Vergonha apresentou a sua pré-estreia do espetáculo 2024, diretamente da Pirâmide, enaltecendo a cultura popular.