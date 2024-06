Arraial Ita: tradição e modernidade se encontram em grande estilo

No último sábado (01), ocorreu a edição do Arraial da Ita, realizado durante a tarde no Design Mall, animando os forrozeiros de plantão mesmo à luz do dia. O evento contou com a presença de Capilé, Ian Sanfoneiro, Forró D2, e Trio Jeito Nordestino, trazendo muita música e alegria para os convidados.

O Arraial da Ita tem se consolidado como um evento tradicional que reúne um público de todas as idades, oferecendo uma programação variada e cheia de atrações para toda a família.

“Ser filha de Capilé é um orgulho indescritível, um ícone com 40 anos, o único artista que participou de todas as edições do Maior São João do Mundo. Ele não é apenas um grande artista, mas também uma pessoa profundamente conectada com nossa terra e nossa gente. Para mim, é uma felicidade enorme está aqui e ser da terra, profunda admiradora desse legado,” disse.

Ela também contou sobre a transição de TV Itararé para Rede Ita, destacando a modernização da emissora: “Estamos vivendo um novo momento com a Rede Ita. A mudança de layout e de posicionamento é parte de um esforço maior para modernizar a nossa comunicação, sempre mantendo o respeito e a exaltação da nossa cultura.”

A localização do evento, no Design Mall, reforçou a conexão com a comunidade e a celebração das tradições nordestinas. “O espaço é perfeito para o evento, pois reflete a essência da Rede Ita: uma emissora que é nossa, que valoriza nossa cultura, e que está sempre inovando e se adaptando às novas linguagens,” destacou ela.

A nova abordagem da Rede Ita é feita por pessoas da nossa terra através de novas linguagens e formatos. Esse ano o Arraial da Ita acontece todos os sábados de junho, a partir das 15h e promete ser uma celebração inesquecível, unindo tradição e inovação, e valorizando o melhor da Cultura Nordestina.