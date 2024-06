São João de Galante realiza 1º final de semana com forró e cultura

O final de semana que abriu oficialmente O Maior São João do Mundo no distrito de Galante, em Campina Grande, garantiu muita festa ao público. Grandes nomes do forró como os paraibanos Amazan e Nicácia Brasil, além do cearense Toca do Vale, se apresentaram no sábado (1°). Já no domingo (2), foi a vez de Alberto Bakana, a sergipana Luciene Mello e a banda paraibana Forrozão Karkará.

Os shows de todos os palcos de Galante começaram às 10h e encerraram a programação até as 17h30, nos dois dias.

A campinense Nicácia Brasil destacou a força de Galante e salientou a alegria de estar na programação no segundo ano consecutivo. “Galante nunca decepciona. É o meu segundo ano consecutivo aqui e eu estou muito feliz”, disse.

O poeta e sanfoneiro Amazan (foto), um dos ícones do forró, celebrou os festejos juninos de Galante com muita música e animação. “O que não faltou hoje foi forró e chão pra arrastar o pé”, comemorou.

Toca do Vale, que também se apresentou no Palco Principal do Parque do Povo na noite de sábado, garantiu muito forró com um repertório repleto de identidade nordestina.

A programação seguiu neste domingo, com shows no palco principal, em duas ilhas de forró e no mercado público. O forró em Galante teve início no último sábado (25), promovendo uma prévia junina no distrito. Os shows continuarão até o dia 14 de junho, com cerca de 50 atrações passando pelo palco principal, garantindo uma programação diversificada e eclética aos participantes.

No sábado, a ilha de forró 1 apresentou os trios Agrestinos do Forró e Zé Otacilio, além do cantor Zé Ramires. Já na Ilha 2, os trios Mameluco, Forró Bom Todo e Cigarro de Palha. No Mercado Público, estiveram os trios Parceiros do Forró, Amados do Forró e Serginho do Acordeom.

Neste domingo houve, na Ilha 1, os trios Galantense, Lopes Show e Forró de Boa. Já na Ilha 2, os trios Forrozão Sem Frescura, Arretado e Arruaça fizeram a festa. E no Mercado Público, tocaram os trios Rodapé, Forró Borborema e Mameluco.