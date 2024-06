São João de Campina Grande: programação deste domingo

Mais uma noite de atrações no Parque do Povo, epicentro do Maior São João do Mundo, em Campina Grande.

Veja a programação no Parque do Povo.

*Horários*

Parque do Povo: Segunda a Sexta: 17h/ Sábado, Domingo e

Feriado: 16h

Ilhas de forró, Palco cultural e Pirâmide: a partir das 18h

Palco Principal: a partir das 19h

*Programação Palco Principal*

Bonde do Brasil

Iguinho e Lulinha

Zé Vaqueiro

Henry Freitas

*Programação Ilha Seu Vavá*

Trio Casa de Palha

Trio Arrochado

Trio Matutino

*Programação Ilha Zé Lagoa*

Trio Ramirez

Trio Adriano Ezequiel

Trio Isac do Acordeon

*Programação Ilha Zé Bezerra*

Trio Aconchego

Trio Zé Otacílio

Trio Forró Bom Todo

*Programação Palco Pirâmide*

Trio Xote Arretado

Apresentações Culturais

Desmantelo do Forró

Samuel Santos

*Programação do Palco Cultural*

Veronyca Rios

Italo Alves

Alberto Bakana