A Prefeitura Municipal de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura, realizou mais uma etapa do Projeto “Campina, São João o ano inteiro”, nesse sábado (1), no bairro José Pinheiro. O lançamento foi no último dia 4 de maio, no Calçadão da Cardoso Vieira.

O projeto, que acontece no primeiro sábado de cada mês, tem como finalidade levar atrações culturais para diversos bairros da cidade, durante o ano inteiro. Esse evento movimenta a economia criativa e reforça a potencialidade da cultura para além do mês d’O Maior São João do Mundo.

O evento trouxe como atrações o grupo Herdeiros do Forró, o cantor Aylton Lenny e a participação do Trio Triângulo de Ouro.

Trazendo o forró raiz, o Grupo Herdeiros do Forró animou o público ao som de canções marcantes da nossa cultura nordestina. “A escolha do bairro José Pinheiro foi nota dez. Ele é famoso ter músicas feitas por Biliu e Jackson do Pandeiro. Muita riqueza cultural aqui no conhecido zepa”, comenta o cantor Adriano Moreno.

Em seguida, foi a vez do cantor Aylton Lenny, trazendo um show homenageando as músicas de Flávio José, que agradou os forrozeiros de plantão. Ele também falou sobre a importância desse projeto para a população campinense. “Descentralizar as atrações para os bairros é o objetivo do projeto, levando forró para os populares”, pontua.

A participação do Trio Triângulo de Ouro trouxe o forró de pé de serra, paixão dos componentes que amam esse período junino. O Trio foi criado ainda na época de escola. “Quando éramos estudantes do ensino médio formamos esse Trio e lá se vão mais de 10 anos. Sou cria do José Pinheiro, esse bairro rico de cultura e que muito orgulho cantar hoje aqui”, celebra um dos integrantes.

Os moradores e passantes prestigiaram um sábado atípico no bairro. Socorro, 50 anos, ficou bastante satisfeita com o projeto. “Muito bom esse esquenta aqui no zepa, forró o ano inteiro é bom demais”, comemora.

Gratuidade nos ônibus – Tarifa Zero

Integrado ao Projeto “Campina, São João o ano inteiro”, o Tarifa Zero, gerenciado pela Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP), visa oferecer passagens gratuitas no transporte público de Campina Grande, sempre no primeiro sábado de cada mês.

*Repórter Junino – Reportagem: Lúcio Lima/ Fotografia: Amanda Suêlha/ Editoria: Milena Ferreira