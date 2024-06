Programa Momento Junino retorna à Pirâmide do Parque do Povo

Nesse sábado (1), o quinto programa do Momento Junino retornou à Pirâmide do Parque do Povo. Bastante consolidado na cidade de Campina Grande, o programa voltou para a pirâmide em grande estilo com as atrações de Forró Saia Justa, Nathan Vinicius e Forrozão Karkará. Contando mais uma vez com os apresentadores: Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia.

Forró Saia Justa abriu as atrações do dia. Eles, que têm 20 anos no mundo da música, retornaram ao Momento Junino deixando sua marca de unir o forró das antigas com o atual.

E é claro que o público não parava de dançar, mostrando o seu amor pelo programa. Como é o caso de Rosely dos Santos, 48, e seu esposo Carlos Silva, que participam há 6 anos e gostam de ir caracterizados. “A gente gosta de andar bem temático, porque no mês de junho é aniversário dele, aí trouxemos o propósito de todo mês de junho, no Momento Junino, vir sempre fantasiado”, contou Rosely, que hoje estava de camponesa (foto).

Nayse Amorim, 35, conta que frequenta o programa desde pequena e vai quase todos os sábados. “O climinha de São João, aquele forró. O Momento Junino é o auge, né? Ele é a abertura pro São João, um esquenta. Só o climinha de dançar o forró já tá valendo”, contou ao ser questionada sobre o que ela mais gostava de fazer no programa.

A segunda atração foi de Nathan Vinícius. Ele se apresentou no Maior São João do Mundo um dia antes e levou o público ao delírio quando fez questão de encerrar sua apresentação junto do povo. “Encerrar pertinho da galera é uma sensação muito gostosa e diferente. O nome já diz tudo: Momento Junino. É aquele momento que a gente tira para estar pertinho da galera. Eu venho ao programa há muito tempo, então não podia ser diferente, tive que encerrar pertinho de todos”.

A banda Forrozão Karkará ficou com a missão de encerrar o programa. Com 21 anos de estrada, eles são conhecidos por ser o “pipoco do trovão”. Cezar Luna, um dos integrantes da banda, já é veterano no Momento Junino: “É sempre um prazer estar aqui no Momento Junino, todo ano a gente sempre está aqui, sempre somos convidados e que venha mais convite ano que vem, que a gente está pronto para vir”, contou.

Eles lançaram recentemente a música “É saudade”, e Cezar nos falou um pouco sobre ela: “Ela foi lançada há pouco tempo, está na voz do nosso amigo Vam, que divide o palco comigo. Como ele passou por um processo de cirurgia, a gente tá voltando com ela hoje no palco principal. A gente vai relançar a música”, disse.

Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia estavam bem animados na apresentação do programa. Em entrevista, Kalilka expressou como é ser apresentadora do Momento Junino: “Pra mim, é só honra, satisfação e alegria. Receber o carinho do público, para o profissional, não tem pagamento melhor”.

Os próximos sábados de Momento Junino continuarão na Pirâmide do Parque do Povo, contando com muito forró e arrasta-pé para animar o público.

*Repórter Junino – Reportagem: Sara Kely/ Fotografia: Paulo Matheus/ Editoria: David Henrique