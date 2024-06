Nas festividades juninas, as cores, os sabores e as tradições se entrelaçam em uma celebração marcada pela alegria e pela riqueza cultural. As bebidas, em especial, ocupam um lugar de destaque, trazendo consigo não apenas o sabor característico, mas também memórias afetivas e a atmosfera festiva que permeiam as comemorações de São João. O que não falta é opção! No Parque do Povo é possível encontrar desde as bebidas mais tradicionais até novidades que estão se popularizando agora.

No setor do palco principal, o Burgiff vem se destacando. Além do seu ambiente chamar atenção, as bebidas seguem o mesmo caminho, sendo muito atrativas e saborosas.

Ednaldo Silva, 24, mais conhecido por “Cirilo”, destacou que a extensão da Hamburgueria para o Parque do Povo está sendo uma experiência muito positiva: “A interação dos clientes com a disposição do palco está muito bacana, dá pra ter um rodízio legal e assim fazer as pessoas conhecerem melhor a barraca. Nossa melhor saída está sendo as cachacinhas de sabor, exclusivas do Burgiff”.

Caso você esteja longe do palco principal e perto de uma das ilhas de forró, encontrará a Taberna, outro grande sucesso no Parque do Povo, com suas famosas caipirinhas de 770 ml.

Symon Silva, 37, proprietário da barraca, comentou sobre o movimento intenso do lugar: “A procura está alta pelas nossas caipirinhas, principalmente agora que trouxemos novidades em sabores”.

De quentão a vinho quente, passando pela tradicional cachaça e pelas refrescantes bebidas à base de frutas, as opções de bebidas típicas do São João são tão diversas quanto as tradições que permeiam essa festividade. Cada gole é um convite para mergulhar nas raízes culturais do Nordeste, brindando a alegria, a amizade e a união que marcam essa época tão especial.

Que essas bebidas continuem aquecendo os corações e celebrando a riqueza cultural de uma das festas mais emblemáticas do Brasil.

*Repórter Junino – Reportagem: Sophia Oliveira/ Fotografia: Amanda Suêlha/Editoria: Nathália Aguiar