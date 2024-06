Que tal curtir o final de semana com o melhor do forró, apreciando uma das mais belas vistas de serras e fazendas do Planalto da Borborema? Essa emoção poderá ser sentida por quem for ao distrito de Galante, nestes sábado,1° e domingo 2.

A programação do primeiro final de semana d’O Maior São João do Mundo, aberta oficialmente na última quarta-feira, começa pela manhã, em Galante onde, aliás, os festejos juninos já estão no segundo final de semana. Depois do esquenta, realizado antes da abertura no Parque do Povo, no final de semana passado, o Distrito estará com os quatro palcos animados e com muito forró.

Este ano, o local recebeu um novo layout, pórtico de entrada, recebeu um reforço na grade de atrações, com artistas de renome nacional e teve ampliada a quantidade de dias de programação.

Até o próximo dia 14 de julho, 138 atrações, entre trios, cantores e bandas se apresentarão no distrito de Galante, onde estão instalados cinco palcos, sendo o principal, o do Mercado Público e os das três Ilhas de Forró.

O Distrito está com mais de 200 pontos comerciais, entre barracas, quiosques e vendedores ambulantes. Somente no esquenta, nos dias 25 e 26 de maio, milhares de visitantes já participaram da festa, realizada apenas no palco principal.

A estimativa é que um grandioso público siga para lá, todos os finais de semana, principalmente os turistas.

Confira a programação completa deste final de semana:

Sábado 01/06

Palco Principal

10h – Nicasia Brasil

12h30 – Amazan

15h – Toca do Vale

Ilha 1

10h – Trio Agrestino do Forró

12h30 – Zé Ramires

15h – Trio Zé de Otacílio

Ilha 2

10h – Trio Mameluco

12h30 – Trio Forró Bom Todo

15h – Trio Cigarro de Palha

Mercado Público

10h – Trio Parceiros do Forro

12h30 – Trio Amados do Forró

15h – Trio Serginho do Acordeon

Domingo 02/06

Palco Principal

10h – Alberto Bakana

12h30 – Luciene Mello

15h – Karkará

Ilha 1

10h – Trio Galantense

12h30 – Trio Lopes Show

15h – Trio Forró de Boa

Ilha 2

10h – Trio Forrozão Sem Frescura

12h30 – Trio Arretado

15h – Trio Arruassa

Mercado Público

10h – Trio Rodapé

12h30 – Trio Forró Borborema

15h – Trio Mameluco.