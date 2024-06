Abrindo o primeiro final de semana da temporada 2024 dos festejos Juninos de Campina Grande, os forrozeiros que se dirigiram ao Parque do Povo, acompanharam shows de grandes artistas como Nathan Vinícius, Victor Fernandes, Éric Land e Wesley Safadão, em mais uma noite celebrativa ocorrida nesta sexta-feira (31)

Foto: Estefinho Francelino

Segundo o Corpo de Bombeiros, até pouco depois de 01h havia na área de realização d’O Maior São João do Mundo um público de 58.890 pessoas. Um número que significa que sem a ampliação do Parque do Povo, na terceira noite do evento já haveria portões fechados, uma vez que a capacidade do Parque do Povo até ano passado, antes da ampliação e integração com o Parque Evaldo Cruz, era de 57.000 pessoas.

Em noite de Parque do Povo cheio, o campinense Nathan Vinícius teve a alegria de abrir a programação. Ele ressaltou a importância para a sua carreira de estar no palco d’O Maior São João do Mundo.

“Eu cresci ali em baixo, meu pai tem uma relação muito grande com o São João de Campina, e eu cresci assistindo o show. Isso pra mim é muito gratificante, eu sou muito grato a Deus por isso”, declarou

A segunda atração da noite ficou por conta do pernambucano, natural de Petrolina, Vitor Fernandes. Em coletiva, o cantor destacou a importância da festa na carreira de um artista “Aqui em Campina a gente sente aquele friozinho na barriga, a gente passa por vários locais no Brasil inteiro, mas estar tocando n’O Maior São João do Mundo é diferente“, afirmou.