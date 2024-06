Ao vivo o São João de Campina Grande: veja agora

Já teve início mais uma noite de festa no Parque do Povo, em Campina Grande, cidade do Maior São João do Mundo.

Assista aqui a transmissão oficial:

https://www.youtube.com/watch?v=p0TdQUNnla4

Atrações de hoje:

*Programação Palco Principal*

19h

Karkará

Marcynho Sensação

Toca do Vale

Xand Avião

*Programação Ilha Seu Vavá*

Trio Estrea do Forró

Trio Vaquerama

Trio Meteoro

*Programação Ilha Zé Lagoa*

Trio Pegada de Patrão

Trio Herdeiros do Forró

Trio Tempero do Forró

*Programação Ilha Zé Bezerra*

Trio Forró da Serra

Trio Triângulo de Ouro

Trio Cigarro de Palha

*Programação Palco Pirâmide*

Mega love

Apresentações Culturais

Jenifer Araújo

Danieln Rey

*Programação do Palco Cultural*

Gutiery Santos

Nicasia Brasil

Gege Bismarck

