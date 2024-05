Vila Sítio São João receberá visita de 1000 crianças neste sábado

Neste sábado (01), a Vila Sítio São João começará a receber a visita de mais de 1000 crianças, de cerca de 50 escolas públicas de Campina Grande, ação que reforça a contrapartida social do espaço.

Os estudantes terão a oportunidade de mergulhar em um passado rico de tradições e culturas, mostrando as raízes e costumes do povo nordestino.

A administração da Vila Sítio São João firmou uma importante parceria com a Secretaria de Educação de Campina Grande, e uniu a maioria das escolas municipais, para que elas realizem uma visita com portas abertas.

No próximo sábado, a visitação ocorrerá das 13h às 17h, e o projeto contou também com a parceria de patrocinadores da Vila Sítio São João, fornecendo lanches e bebidas gratuitamente aos estudantes, além de fornecedores que estarão atuando dentro do local.

A Vila Sítio São João vai oferecer aos estudantes cenários típicos do Nordeste, como a Bodega, a Casa de Farinha, o Engenho, a Casa do Ferreiro, Foto Mochila, Casinha do Sitio, Vila Cenográfica, Igrejas, coreto, restaurantes, barracas com comidas típicas, além de uma exposição dos animais do Museu Répteis da Caatinga.

Shows

Já no Domingo(02), as porteiras abrem oficialmente a sua temporada de shows musicais. A partir do meio dia, tem muito forró ao som de Toca do Vale, Luan Estilizado, Os 3 do Nordeste e Raynel Guedes. Ingressos e informações no Instagram @vila_sitiosaojoao