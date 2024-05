Vila do Artesão: confira a programação completa

A Vila do Artesão, um dos principais pontos turísticos durante o Maior São João do Mundo de Campina Grande, divulgou a lista completa de atrações para a programação de 2024.

A Vila, conhecida por sua vibrante celebração junina, atrai tanto campinenses quanto turistas, consolidando-se como um local essencial na Rainha da Borborema.

Este ano, as apresentações ganham mais um espaço além do palco na praça de alimentação. Grande parte das programações serão realizadas em uma nova área construída especialmente para eventos culturais e shows, oferecendo uma experiência ainda mais atrativa para os visitantes.

O presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral, falou sobre a programação, destacando a diversidade e a valorização das tradições locais.

“Procuramos diversificar nossa programação, sempre valorizando o forró, as apresentações culturais, nossas raízes. Teremos 25 dias de programação com um horário especial de São João, das 09h às 19h, para que as pessoas possam visitar, conhecer ou matar a saudade, além de comprar os produtos que nossos artesãos comercializam na Vila. São produtos feitos com muito capricho e cuidado, verdadeiras obras de arte,” afirmou.

A maioria dos shows na Vila do Artesão começa a partir de 12h e vão até 19h.

Confira a programação Completa:

– Sábado, 01/06: Capilé, Cláudio Coruja, Trio Raí Bezerra;

– Domingo, 02/06: Trio Triunfo do Forró, Clarissa e Micaelle;

– Quinta-feira, 06/06: Atração surpresa;

– Sexta-feira, 07/06: Forró Universitário, Kiel do Acordeon;

– Sábado, 08/06: Pingo e Banda, Forró Lampejo, Trio Matutino;

– Domingo, 09/06: Trio Mel com Cana, Raí Bezerra;

– Quarta-feira, 12/06: Trio Forró de Nóis, Niedson Lua;

– Quinta-feira, 13/06: Beto Forrozeiro;

– Sexta-feira, 14/06: Forró D2, Capilé;

– Sábado, 15/06: Pedrinho Sanfoneiro, Nicácia Brasil, Karkará;

– Domingo, 16/06: Trio Tropeiros, Tony Dumond;

– Quinta-feira, 20/06: Forró do Gonzagão;

– Sexta-feira, 21/06: Edglei Miguel, Tony Dumond, Edmar Miguel;

– Sábado, 22/06: Trio Campeões do Forró, Ananias do Acordeon, Jonny Garotinho;

– Domingo, 23/06: Os 3 do Nordeste, Forró do Grau com Diego Santana;

– Segunda-feira, 24/06: Herdeiros do Forró;

– Quinta-feira, 27/06: Gaviões do Forró;

– Sexta-feira, 28/06: Eloísa Olinto;

– Sábado, 29/06: Trio Puxa Forrozão, Stella Alves, João Lacerda;

– Domingo, 30/06: Trio Forró de Nós, Forró Pepixo.

Julho – encerramento:

Sexta-feira, 05/07: Tom Oliveira, Jeito Nordestino.

Mais informações podem ser adquiridas no Instagram @viladoartesaocg ou pelo telefone: (83) 3322 2425. A Vila do Artesão fica na Avenida Almeida Barreto, s/n – São José.