Na noite desta quarta-feira, 29, o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) marcou presença na abertura do Maior São João do Mundo, em Campina Grande. Ele destacou a importância do evento e ressaltou os investimentos realizados.

Para Veneziano, o São João de Campina Grande se mostra ainda maior com a ampliação do Parque do Povo, proporcionando mais conforto e espaço para cerca de mais 20 mil pessoas no Quartel General do Forró. Ele também enfatizou a importância da união do Parque do Povo com o Parque Evaldo Cruz.

“A festa está diferenciada. Fico muito feliz e honrado em poder colaborar com R$ 6,7 milhões de investimentos que conseguimos através de parcerias com o governo federal”, afirmou o senador.

Confira a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

