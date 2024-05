Veja a programação desta sexta-feira, no Parque do Povo

Depois de duas noites memoráveis, o Parque do Povo já está pronto para receber os forrozeiros nesta sexta-feira, 31. A expectativa é de alcance da capacidade máxima de público neste dia, que abre o primeiro fim de semana d’O Maior São João do Mundo.

No palco principal, teremos as apresentações a partir das 19h. Os shows serão de Nathan Vinícius, Vitor Fernandes, Eric Land e Wesley Safadão como principal atração da noite, com um repertório recheado de novos e antigos sucessos.

Na Pirâmide Jackson do Pandeiro, o forró começa às 18h com Puxa Forrozão, Três do Chamego e Ítalo Alves, além de apresentações culturais das 20h às 21h30.

Pra quem quiser dançar ao som da zabumba, do triângulo e da sanfona, a pedida são as Ilhas de Forró, na Arena Cidade do PP. Na Ilha Zé Bezerra, teremos os trios Os Três de Campina; Forró Penerado e Forró Campina.

Na Ilha Seu Vavá, o arrasta-pé ficará por conta dos trios Parceiros do Forró; Havaí e Forró da Gente. Já os trios Forró do Bom, Aventureiros do Forró e Cimonal do Acordeom animam a festa na Ilha Zé Lagoa. Nos três pontos, as apresentações serão iniciadas às 18h.

Quem for ao Palco Cultural, também à partir das 18h, vai poder acompanhar Os Gamadões do Forró, Buzão da Farra e Forró Lampejo. Ainda, no Coreto, das 21h20 às 22h, haverá a apresentação da dupla Cardeal da Serra e Pangará.

PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2024

