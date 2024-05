Começou em Campina Grande mais uma edição do Maior São João do Mundo, que este ano será realizado entre os dias 29 de maio e 30 de junho, o que representa mais de trinta noites de muita festa em toda a cidade e, sobretudo, no Parque do Povo.

Durante todas as noites do São João na Rainha da Borborema, a população poderá contar com uma grande novidade. É que o transporte público coletivo vai operar com o Tarifa Zero especial, ou seja, sem precisar pagar a passagem, sempre entre as 19h e as 4h da manhã.

Portanto, quem quiser ir ao quartel general do forró aproveitando a festa sem se preocupar com estacionamento para seu veículo ou com o custo mais alto do serviço por aplicativo, poderá contar com os ônibus operando em horários especiais, que garantem o funcionamento do serviço conforme os horários dos shows, e sem precisar nem ao menos pagar a passagem.

Instituído no final de 2023, inicialmente em duas datas próximas ao Natal, como forma de ajudar a aquecer o comércio local, o programa Tarifa Zero vem se repetindo a cada primeiro sábado do mês em 2024. Neste mês de maio, por conta do Dia das Mães, foram dois sábados. A cada edição, o Tarifa Zero tem se mostrado um sucesso que ratifica o transporte público como um serviço essencial para a população e o cotidiano das cidades.