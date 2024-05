A segunda noite de forró no Parque do Povo em Campina Grande ocorreu com animação e muitos visitantes. Além do forró tradicional, o estilizado também foi cantado por todos os presentes. As bandas que se apresentaram nesta quinta-feira (30) foram o campinense Matheus Felipe, a cearense já conhecida Brasas do Forró, o paulista Rey Vaqueiro e o forrozeiro norte-rio-grandense Dorgival Dantas.

Mateus Felipe foi o primeiro a cantar o forró estilizado. Depois de se apresentar, ele atendeu a imprensa e falou da emoção de cantar pela primeira vez no palco do Maior São João do Mundo. “Sou um cara de 25 anos que trago um estilo um pouco diferente. A minha irreverência é o meu estilo, com a minha alegria. Quando eu subo no palco, é o momento que eu mais gosto no mundo. E é cantando o que gosto que faço esse show”, comentou.

A banda Brasas do Forró, fundada em 1989 pelo sanfoneiro Ivanildo Façanha Moreira, conhecido como Didi (In Memoriam), envolveu a todos com os forrós das antigas e estilizado. A banda se apresentou com o cantor Rafael Bessa. Ele e o outro cantor Assum Preto foram entrevistados antes do show.

Assum Preto disse que era um prazer voltar à Campina Grande em mais um grandioso São João e que o show da noite seria feito com muita energia para todos curtirem. Já o cantor Rafael Bessa falou da parceria com a banda, devido a ausência de um dos cantores que não pode comparecer nesta noite.

“Eu recebi o convite para cantar na banda Brasas do Forró neste imenso palco. Para mim, é uma felicidade imensa estar nessa banda. Em todo podcast de música que eu vou, eu escuto Brasas do Forró. Aqui, hoje, eu vou dar o meu melhor, como sempre faço. Cantar no palco do Maior São João do Mundo é diferente, porque é minha primeira vez também tocando nesse Estado e estou começando com o pé direito cantando com eles, que também são feras do forró”, enfatizou.

A terceira atração da noite foi o forrozeiro de voz grave Rey Vaqueiro, que leva o som dos bares e das vaquejadas para os grandes palcos no Nordeste. Ele conversou com a imprensa antes de fazer o show em Campina Grande.

“Graças a Deus que Ele vem me abençoando a cada dia. É uma superação estar nesse palco aqui, com tanta gente bacana tocando. O conselho que dou para todo mundo que está aí na batalha é ir para cima, ir para a luta com fé em Deus. Quanto mais difícil for sua luta, mais grandiosa será sua vitória. Eu acreditei, batalhei e Deus mudou a minha vida. Graças que estou vivenciando isso aqui hoje”, falou.

A última e mais esperada atração da noite, Dorgival Dantas, mostrou a satisfação de estar entre as atrações principais do palco do Maior São João do Mundo. Antes de cantar para o público que já lotava a área de shows, ele conversou sobre esse momento especial, já que fazia alguns anos que ele não tocava na festa de Campina Grande.

“É uma espera boa, longa até, mas quando chega, que você sabe o dia que vai tocar, é muito bom, é mais ou menos isso aqui, que estou sentindo agora. É mágico, é fantástico! Aqui em Campina tem o Troféu Gonzagão, da amiga Rilávia, para que o forró tenha sempre o seu espaço. Essas iniciativas são muito importantes para mantermos nossa tradição”, concluiu.