São João de Campina Grande: assista ao vivo agora

Após duas noites com grande público, o Parque do Povo tem a expectativa de atingir a capacidade máxima de público nesta sexta-feira, que abre o primeiro fim de semana d’O Maior São João do Mundo.

No palco principal, os shows serão de Nathan Vinícius, Vitor Fernandes, Eric Land e Wesley Safadão como principal atração da noite, com um repertório recheado de novos e antigos sucessos.

*com ascom