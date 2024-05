Na última quarta-feira, 29, a cantora Samya Maia abriu a programação do Maior São João do Mundo, realizado em Campina Grande. Após subir ao palco, Samya concedeu uma entrevista à imprensa, onde expressou seu orgulho pelo forró e pela cultura nordestina.

Ela também aproveitou a oportunidade para relembrar o “forró das antigas” e falar sobre sua agenda para o São João deste ano.

Confira a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

