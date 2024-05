Durante a noite desta quarta-feira, 29, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre a abertura do Maior São João do Mundo. Na oportunidade, ele destacou o sucesso do evento na primeira noite.

“Começamos com o pé direito e o Parque do Povo lotado para acompanhar as atrações da noite e viver a experiência do Parque do Povo ampliado, caprichado, mais confortável e seguro”, disse.

Além de falar sobre o São João, Bruno aproveitou a presença dos senadores Efraim Filho e Veneziano Vital do Rêgo na noite de abertura para abordar as obras em andamento na cidade, que estão sendo viabilizadas graças às ações dos parlamentares.

Confira a entrevista:

