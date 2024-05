Em coletiva de imprensa, Santanna, o Cantador, compartilhou sua gratidão por fazer parte da noite de abertura do Maior São João do Mundo.

O artista, que é uma das figuras mais emblemáticas do forró, falou sobre sua satisfação em participar do evento.

“De repente, me sinto campinense também. É como se a gente estivesse fazendo as honras para quem está chegando, levando a mais pura cultura popular da nossa nação nordestina”, disse.

Confira a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

