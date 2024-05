O quinto programa da edição 2024 do Momento Junino acontece neste sábado, 1 de junho, e será ainda mais especial. Iniciando o primeiro sábado da programação do Maior São João do Mundo com muito forró, cultura e alegria o programa retorna à Piramide do Parque do Povo. A animação fica por conta de Forró Saia Justa, Nathan Vinícius e Forrozão Karkará.

Apresentado por Marcos Vasconcelos e Kalilka Vólia, o Momento Junino é Patrimônio Cultural e Imaterial da Paraíba e uma tradição na Rainha da Borborema por abrir os festejos juninos. Ao todo, a temporada conta com dez programas que são transmitidos ao vivo pela tela da TV Borborema/SBT, canal 9.1, e pelas redes sociais facebook.com/tvborborema e youtube.com/tvborborema.

*Conheça mais das atrações deste sábado:*

**Forró Saia Justa:**

Com quase 20 anos de estrada no mundo da música, o Forró Saia Justa conta com um repertório especial, oferecendo uma viagem entre o passado e o presente, unindo o forró das antigas com o atual. A banda retorna ao programa e promete não deixar ninguém parado.

**Nathan Vinícius:**

Do forró das antigas ao estilizado, o programa contará com a participação de Nathan Vinícius, um jovem que vem se destacando por manter a essência do forró enquanto inova com seu estilo próprio. Com quase dez anos de carreira, Nathan já participou do Momento Junino em anos anteriores.

**Forrozão Karkará:**

Com mais de 20 anos de carreira, o Forrozão Karkará foi criado em dezembro de 2002 e, desde então, vem fazendo muito sucesso com seu estilo único por onde passa. Com participação em várias edições do programa, neste sábado eles prometem esquentar a pirâmide do Parque do Povo com muito forró.