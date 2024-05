A Natura, empresa brasileira com 55 anos de história, está marcando presença no Maior São João do Mundo, em Campina Grande, reafirmando seu compromisso com o Nordeste e a Paraíba. A gerente de marketing sênior da empresa, Débora Gentil, destacou a importância da participação no evento e o forte vínculo da marca com a região durante uma entrevista ao ParaibaOnline.

“A Natura é uma empresa de 55 anos, um orgulho nacional, que nasceu com princípios voltados ao bem-estar, que tem como visão deixar legados para um mundo melhor”, afirmou.

Ela destacou a relevância do mercado de perfumaria no Brasil, em que o país é a segunda maior potência de consumo mundial, com a Natura ocupando a segunda posição entre as marcas de perfume mais vendidas no mundo.

“Temos uma perfumista, Verônica Kato, a única perfumista brasileira na cena mundial, que cocria com perfumistas internacionais, unindo o melhor dos ingredientes da brasilidade com ingredientes internacionais, garantindo um toque brasileiro em uma perfumaria de altíssima qualidade”, explicou.

Durante o São João de Campina Grande, a Natura apresenta a Vila Natura, um espaço de 100 metros quadrados, onde os visitantes podem experimentar produtos, participar de atividades interativas e concorrer a prêmios. Entre as atrações, estão áreas dedicadas aos perfumes Natura Luna, Kaiak, Essencial e Humor, cada uma proporcionando uma experiência sensorial única e conectada à essência das fragrâncias.

Além da perfumaria, a Vila Natura conta com um espaço dedicado à maquiagem, onde os visitantes podem retocar sua make e ganhar prêmios.

“Temos experts em maquiagem para ajudar a garantir aquele look de milhões entre um forró e outro”, comentou a gerente de marketing.

De acordo com Débora, para a Natura, o Nordeste e a Paraíba têm uma representatividade muito grande.

Para quem ainda não visitou, a Vila Natura está aberta ao público, proporcionando uma imersão no universo da marca, com oportunidades de fotos, prêmios e muita diversão.

Confira a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline

