Na noite desta quarta-feira, 29, Campina Grande deu início a mais uma edição do Maior São João do Mundo. Em entrevista antes do show, Flávio José, a atração principal da noite, falou sobre a emoção de participar novamente da abertura do evento.

Sobre sua agenda de shows para o período junino, Flávio José revelou estar com medo, já que os dias de descanso serão menores, chegando até ao ponto de fazer três shows em um único dia.

Por fim, o cantor também falou sobre o repertório que preparou para a temporada de São João.

“Ainda que eu tivesse gravado dez músicas novas, as pessoas só queriam ouvir ‘Espumas ao Vento’, ‘Tareco e Mariola’ e por aí vai”, brincou.

Assista ao vídeo:

*Vídeo: ParaibaOnline

