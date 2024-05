Estado informa que tem 500 viaturas e 11 mil homens atuando em Campina

O governo estadual informou, na última quarta-feira, que existem no momento 578 câmeras de monitoramento sendo utilizadas pela área da segurança pública em Campina Grande, sendo que 357 são permanentes na cidade e o restante é temporariamente utilizado na área do Parque do Povo durante o Maior São João do Mundo.

O comunicado oficial menciona ainda que “a presença policial será intensa em Campina Grande, com 11.345 profissionais de segurança pública. A Polícia Militar atuará na área de eventos do Parque do Povo com até 339 empregos e 501 viaturas por dia”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

