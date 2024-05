Mais uma edição do programa “Campina, São João o Ano Inteiro” vai chegar até a população campinense neste sábado, 01 de junho, desta vez no bairro do José Pinheiro. Realizado pela Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Cultura (Secult), a ação acontece ao lado do abrigo do José Pinheiro, localizado na Rua Campos Sales, a partir das 9h.

Com muito forró autêntico e música boa, dentro do clima d’O Maior São João do Mundo, a animação fica por conta de Herdeiros do Forró, o cantor Aylton Lenny, além de uma participação especial do trio Triângulo de Ouro.

Ambos os artistas trarão muitos sucessos do nosso forró, fomentando e preservando as nossas tradições nordestinas com música de qualidade, para movimentar e levar alegria a um dos bairros mais tradicionais da Rainha da Borborema.

Campina, São João o Ano Inteiro

O programa “Campina, São João o Ano Inteiro”, idealizado pelo secretário de Cultura Ronaldo Cunha Lima Filho, visa democratizar e descentralizar o acesso à cultura nos bairros de Campina Grande em todos os meses do ano.

A ação contempla várias expressões artísticas com o intuito de valorizar e preservar diferentes manifestações culturais, e vem promovendo a inclusão e a diversidade em locais importantes da Rainha da Borborema, como a Feira Central, o Calçadão da Cardoso Vieira, entre outros.