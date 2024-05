São João de Campina Grande ao vivo; veja aqui

Começou a segunda noite do Maior São João do Mundo, edição 2024, em Campina Grande.

Matheus Felipe, Brasas do Forró, Rey Vaqueiro e Dorgival Dantas são as atrações que se apresentam na noite desta quinta-feira no palco principal.

Acompanhe aqui a transmissão oficial do evento, ao vivo:

https://www.youtube.com/watch?v=pSRWCOqK0vw