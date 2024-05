A temporada 2024 d’O Maior São João do Mundo começa nesta quarta-feira (29), celebrando 41 anos de história da grande festa com um novo layout e uma vasta programação que enaltecerá a força e diversidade cultural do país, com ênfase no forró e nas tradições nordestinas. Na abertura, shows de Flávio José, Alcymar Monteiro, Santanna e Samya Maia.

A Prefeitura de Campina Grande e a Arte Produções levarão uma extensa agenda cultural aos sete palcos que tornam o Parque do Povo o epicentro dos festejos juninos da cidade Rainha da Borborema.

A primeira apresentação será Samya Maia, já a partir das 19h. O show terminará às 20h30, quando será feita a solenidade de abertura e às 20h45 a queima de fogos. A projeção será por trás do palco principal.

Santanna deve iniciar o show às 21h e às 23h Alcymar Monteiro sobe ao palco. A última atração da noite de abertura é o cantor e compositor Flávio José. A previsão é que o show inicie a 01h e encerre às 3h.

Veja os horários e as atrações dos palcos e ilhas de forró:

Horários

Ilhas de forró, Palco cultural e Pirâmide: a partir das 18h

Palco Principal: a partir das 19h

Programação Ilha Seu Vavá

Trio Lopes Show

Trio Lucia Lemos

Trio Xamego Nordestino

Programação Ilha Zé Lagoa

Trio Carlinhos Cantor

Trio Carrilhões do Forró

Trio Expressão do Forró

Programação Ilha Zé Bezerra

As Morenas

Trio Arrochado

Trio Forró de Boa

Programação Palco Pirâmide

Adailton Fideliz

Marronzinho dos Teclados

Chico Vaqueiro

Programação Palco Cultural

Hugo Sanfoneiro

Giullian Monte

Forró Campina

Programação Palco Principal

19h

Samya Maia

Santana

Alcymar Monteiro

Flávio José